24.02.2025 (23:30)

Психологи Черноморского флота приняли участие в мероприятиях, посвященных 280-летию со дня рождения святого праведного воина адмирала Ф.Ф. Ушакова

В Севастополе в Свято-Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов специалисты территориального центра психологической работы (Черноморского флота), в рамках взаимодействия с Русским географическим обществом, приняли участие в молебне, посвященном 280-летию со дня рождения прославленного адмирала, одного из создателей и командующего Черноморским флотом Фёдора Фёдоровича Ушакова.

Фёдор Ушаков участвовал в 43 морских сражениях, разработал тактику ведения боя и разведки, внес неоценимый вклад в развитие не только Черноморского флота, но и всего города Севастополя.

У стен Свято-Владимирского собора специалистам территориального центра также удалось познакомиться с выставкой фотографа Черноморского флота Сергея Петросяна. На экспозиции были представлены как личные работы автора, так и снимки из семейного архива, посвященные годовщине со дня рождения Фёдора Ушакова.

Памятные мероприятия в честь 280-летия со дня рождения

Ф.Ф. Ушакова завершились возложением цветов и венков к подножию памятника адмиралу и торжественным прохождением роты почетного караула Черноморского флота.

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