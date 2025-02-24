24.02.2025 (23:00)

В Военной академии ВКО прошла V Межрегиональная олимпиада по математике

В Военной академии воздушно-космической обороны состоялась V Межрегиональная командная олимпиада по математике среди студентов и курсантов высших учебных заведений Российской Федерации. В олимпиаде приняли участие более 140 курсантов высших военно-учебных заведений Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Ракетных войск стратегического назначения, а также студентов государственных университетов из 10 городов России.

Математическая олимпиада проходила в два тура. Первый тур был посвящен личному первенству, где участники демонстрировали индивидуальное мастерство. Во втором, командном, туре участники показали свои умения и навыки работы в команде.

По итогам олимпиады в абсолютном командном первенстве первое место заняла команда Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г. Балашиха). В личном первенстве победил представитель Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург).

Для участников олимпиады была организована насыщенная культурная программа. Они посетили музей академии, побывали на обзорной экскурсии по Городу Воинской Славы Твери, посетили Дом поэзии Андрея Дементьева и мультимедийный парк «Россия – Моя история».

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