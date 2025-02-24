24.02.2025 (22:30)

Курсанты ВКА имени А.Ф. Можайского, находясь в увольнении, потратили личное время на плетение сетей для участников СВО

Курсанты третьего курса факультета средств сбора и обработки информации Военно-Космической академии имени А.Ф. Можайского, по инициативе старшего преподавателя кафедры «Военно-политическая работа в войсках (силах)» Андрея Виниченко, находясь в увольнении, доказали, что даже вдали от передовой можно внести свой вклад в общее дело защиты Отечества. Их достойный поступок - потратить личное время на плетение сетей для участников специальной военной операции - стал ярким примером того, как каждый, будь то военный или гражданский, может поддержать наших героев.

Это не просто сеть из нитей и узлов, это символ сплочённости, символ того, что вся Россия - от мала до велика - стоит за своими защитниками. Курсанты, будущие офицеры, показали, что они думают о тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает мир и безопасность нашей Родины.

Профессорско-преподавательский состав кафедры «Военно-политическая работа в войсках (силах)» и командование факультета, приглашают всех желающих присоединиться к военно-патриотической акции «Продолжаем славные традиции» и предлагают поддержать данную инициативу, сделать её традиционной и постоянной. Независимо от курса или учебной группы, вместе, ни словом, а делом поддержать наших бойцов на фронте.

Призыв адресован всем неравнодушным - присоединяйтесь к этому важному делу, чтобы совместно укрепить обороноспособность Родины. Поможем волонтерам и энтузиастам церкви иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, которая находится по адресу: город Пушкин, улица Леонтьевская, дом 35, литера «Г».

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