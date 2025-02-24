24.02.2025 (21:30)

В Санкт-Петербурге был дан традиционный праздничный салют, посвященный празднованию Дня защитника Отечества

В ознаменование Дня защитника Отечества 23 февраля в Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости был дан традиционный торжественный артиллерийский салют.

12 фейерверочных установок на базе автомобиля «КамАЗ», каждая из которых состояла из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм, раскрасили небо над Северной столицей. В течение 10 минут установки выпустили более тысячи фейерверочных изделий разных видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и другие. Артиллеристы произвели 30 салютных залпов с интервалом в 30 с. Звуковое сопровождение фейерверков обеспечили 85-мм дивизионные пушки Д-44.

По традиции каждый из залпов салюта - именной. Они даны в честь Дня защитника Отечества, в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России, в честь города-героя Ленинграда, в честь великих полководцев и флотоводцев, исторических побед россии?скои? армии

и флота, воинов Ленинградского военного округа. Был дан залп в честь героев специальной военной операции.

Для обеспечения правопорядка при проведении торжественного салюта были выделены команды военнослужащих военной полиции

и комендатуры, работающие в содействии с сотрудниками МВД и Росгвардии.

В Петропавловской крепости во время салюта присутствовали временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев и губернатор Санкт?Петербурга Александр Беглов. После завершения праздничных залпов они поздравили расчеты артиллерийских орудий с праздником.

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