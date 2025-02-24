24.02.2025 (21:00)

На Балтийском флоте стартовало тактическое учение с расчетами противокорабельных комплексов «Бал»

В рамках планового мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» приступили к отработке задач по предназначению - нанесение ударов по надводным целям с выполнением электронных ракетных пусков.

В рамках учения подразделения в составе колонн совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенные районы. В ходе совершения марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. По прибытию в район сосредоточения экипажи отрабатывают нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки машин.

Также ракетчики проводят тренировки по организации охранения позиционного района, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В ходе практических действий на местности мобильные пусковые установки по учебным задачам разворачиваются на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удары по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника скрытно меняет позиции. Для имитации отряда условного противника задействованы боевые корабли Балтийского флота, в настоящее время выполняющие учебные задачи в морских полигонах флота.

В учениях задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Особенностью берегового ракетного комплекса «Бал» является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 километров в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.

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