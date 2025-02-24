24.02.2025 (19:30)

Малый противолодочный корабль Северного флота «Юнга» выполнил артиллерийские стрельбы

Экипаж малого противолодочного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах Баренцева моря.

Боевые расчёты корабля отработали действия по ведению боя с надводным кораблем условного противника и осуществили поражение морских и береговых мишеней.

Также экипаж малого противолодочного корабля провёл тренировки по действиям постов вахтенных по борьбе с робототехническими комплексами условного противника и манёвры корабля для уклонения от морских мин и безэкипажных катеров.

Подготовка экипажа малого противолодочного корабля проводилась с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице