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24.02.2025 (19:30)

Малый противолодочный корабль Северного флота «Юнга» выполнил артиллерийские стрельбы

Экипаж малого противолодочного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга» выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах Баренцева моря.

Боевые расчёты корабля отработали действия по ведению боя с надводным кораблем условного противника и осуществили поражение морских и береговых мишеней.

Также экипаж малого противолодочного корабля провёл тренировки по действиям постов вахтенных по борьбе с робототехническими комплексами условного противника и манёвры корабля для уклонения от морских мин и безэкипажных катеров.

 Подготовка экипажа малого противолодочного корабля проводилась с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море.

Участок акватории, где выполнялись боевые упражнения, был временно закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Северный флот , Корабли , Боевая подготовка
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