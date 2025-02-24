24.02.2025 (20:00)

Торжественное построения парадных расчетов прошло на полигоне Капустин Яр

На полигоне Капустин Яр состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В них приняли участие начальник полигона, глава ЗАТО Знаменск Владимир Климкин, ветераны полигона и приглашенные гости.

Праздничный митинг открыл начальник полигона. В своем обращении к военнослужащим он подчеркнул, что День защитника Отечества – это всенародный праздник, в котором выражается не только признание заслуг российского воинства, но и искреннее уважение общества к труду военных.

«Во все времена армия и флот нашей великой державы надежно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары неприятеля. Мы гордимся доблестью и мужествомтех, кто исполнял и продолжает исполнять свой воинский долг. Военнослужащие полигона Капустин Яр верны славным традициям старшего поколения и вносят свой значимый вклад в обеспечение защиты национальных интересов и стратегической безопасности нашей страны», – отметил начальник полигона.

По традиции в День защитника Отечества военнослужащие полигона почтили память участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, а также военнослужащих, выполнявших задачи в ходе миротворческих, гуманитарных, специальных операций. К памятнику, посвященному защитникам Отечества, возложили венки и красные гвоздики.

Завершились мероприятия праздничного дня торжественным собранием офицеров и красочным концертом военного оркестра и артистов самодеятельности полигона.

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