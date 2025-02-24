24.02.2025 (20:30)

Противолодочный корабль Балтийского флота в ходе планового учения выполнил ряд задач в Балтийском море

В рамках планового учения экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям в акватории Балтийского моря.

В качестве морской мишени был задействован специальный поплавковый щит. Стрельба по нему выполнялась из 76,2 и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

В рамках учения экипаж корабля также провел тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением практических стрельб средствами противовоздушной обороны корабля по имитированной воздушной цели.

Кроме того, экипаж МПК выполнил задачи по минным постановкам в морском полигоне флота. Экипаж корабля осуществил постановку оборонительного минного заграждения в заданном районе, с использованием учебных мин, которые позже обезвредил рейдовый тральщик.

Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед и др. плавучих средств в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

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