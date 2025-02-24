24.02.2025 (18:00)

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев принял участие в митинге по случаю празднования 280-й годовщины со дня рождения адмирала Фёдора Ушакова

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев принял участие в митинге по случаю празднования 280-й годовщины со дня рождения Святого Праведного адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова.

Началось мероприятие с литии у памятника знаменитому флотоводцу рядом с Центральным военно-морским музеем, которую отслужил Викарий Санкт-Петербургской епархии наместник Свято-Троицкой Лавры епископ Кронштадтский Вениамин.

После литии состоялся митинг, в ходе которого участники мероприятия обратились к собравшимся. «Своими победами в боях и сражениях на Чёрном и Средиземном море он снискал себе славу великого флотоводца, одержав победы, как правило, над превосходящими силами противника», - подчеркнул Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев в своём выступлении.

Далее участники митинга возложили цветы к подножию памятника.

В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ветераны ВМФ, патриотические детско-юношеские организации и почётные гости.

Для всех желающих ознакомиться с биографией выдающегося адмирала Ушакова в Центральном военно-морском музее работает специальная выставка, посвящённая его боевому пути.

Также в рамках празднования 280-й годовщины в музее организована конференция с участием ветеранов ВМФ на тему исторической значимости для Военно-Морского Флота России заслуг знаменитого адмирала.

Справочно:

Памятник адмиралу Ушакову открыли в прошлом году в день Военно-Морского Флота. В церемонии принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Памятник установлен на площади Труда перед Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого.

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