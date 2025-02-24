24.02.2025 (18:30)

Сотрудники Военной полиции провели урок мужества в одной из школ Новосибирской области

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели урок мужества для учащихся общеобразовательной школы села Владимировка Тогучинского района Новосибирской области. Патриотическое мероприятие прошло в преддверии Дня защитника Отечества.

В ходе мероприятия сотрудники военной полиции рассказали о своей работе, обязанностях подразделения и поделились интересными историями из практики. Кроме того, они привели примеры коллег, которые отличились при выполнении служебных и боевых задач. В рамках встречи ребятам также продемонстрировали элементы бронезащиты, специальные средства и патрульный транспорт, используемые военной полицией.

В ходе мероприятия школьники активно задавали вопросы. Их интересовало, какими качествами должен обладать военнослужащий, как поступить на службу в военную комендатуру и с какими трудностями сталкиваются в процессе службы. В завершение встречи школьники выразили благодарность военным полицейским за познавательное мероприятие и поздравили их с наступающим Днём защитника Отечества.

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