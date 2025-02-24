24.02.2025 (12:35)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 24 февраля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области.

Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Степовая Новоселовка, Лозовая Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Зверево, Сергеевка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка, Понятовка и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44334 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21720 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21992 орудия полевой артиллерии и минометов, 32085 единиц специальной военной автомобильной техники.

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