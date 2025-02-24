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24.02.2025 (14:30)

Большой десантный корабль «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота провёл учение по высадке морского десанта

Большой десантный корабль (БДК) «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение по высадке морского десанта и боевой техники на участок побережья условного противника. Учение состоялось у полуострова Клерка в заливе Петра Великого.

В ходе мероприятия боевой подготовки экипаж корабля выполнил погрузку техники и военнослужащих соединения морской пехоты ТОФ в твиндеки БДК.

Далее корабль с морским десантом на борту вышел в море, взял курс на назначенный участок побережья и провёл артиллерийские стрельбы по береговым позициям условного противника перед высадкой.

Завершилось учение сдачей нормативов по подходу к берегу и выгрузке техники и морского десанта на побережье полигона.

В тренировке были задействованы порядка 10 единиц техники и более 100 военнослужащих морской пехоты ТОФ.

Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Учения , Корабли
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