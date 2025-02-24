24.02.2025 (14:30)
Большой десантный корабль «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота провёл учение по высадке морского десанта
Большой десантный корабль (БДК) «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл учение по высадке морского десанта и боевой техники на участок побережья условного противника. Учение состоялось у полуострова Клерка в заливе Петра Великого.
В ходе мероприятия боевой подготовки экипаж корабля выполнил погрузку техники и военнослужащих соединения морской пехоты ТОФ в твиндеки БДК.
Далее корабль с морским десантом на борту вышел в море, взял курс на назначенный участок побережья и провёл артиллерийские стрельбы по береговым позициям условного противника перед высадкой.
Завершилось учение сдачей нормативов по подходу к берегу и выгрузке техники и морского десанта на побережье полигона.
В тренировке были задействованы порядка 10 единиц техники и более 100 военнослужащих морской пехоты ТОФ.
Мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота.