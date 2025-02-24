24.02.2025 (19:00)
На Тихоокеанском флоте в честь Дня защитника Отечества прогремел праздничный салют
Тихоокеанский флот организовал проведение праздничных салютов во Владивостоке и Петропавловск-Камчатском в завершение празднования Дня защитника Отечества.
По традиции было выполнено тридцать артиллерийских залпов с помощью гаубиц Д-30, обеспечивающих звуковое сопровождение фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А-85.
Благодаря программному обеспечению работы современных салютных установок 2А-85, в ночное небо столиц Приморья и Камчатки взмыло более 450 пиротехнических зарядов «Ассоль», создавших для жителей многоцветное световое представление.
Обеспечивали проведение артиллерийских залпов военнослужащие подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота.
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