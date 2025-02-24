24.02.2025 (15:30)

В Балтийске состоялся митинг, посвященный Дню защитника Отечества

На территории мемориального комплекса «Братская могила погибших воинов» города Балтийска прошел митинг, посвящённый Дню защитника Отечества. В нем приняли участие командование и личный состав соединений Балтийской военно-морской базы Балтийского флота, ветераны, жители города и администрация г. Балтийска.

В День защитника Отечества в городе Балтийске состоялся митинг с возложением венков и цветов. В нем приняли участие командование, военнослужащие соединений и частей Балтийской военно-морской базы, ветераны-фронтовики, труженики тыла, представители администрации Балтийска, общественных организаций, юнармейцы, школьники, горожане и настоятель Свято-Георгиевского морского собора Балтийского флота.

По прибытии, командир Балтийской военно-морской базы принял доклад своего заместителя и поздравил строй военнослужащих с Днем защитника Отечества, после чего занял место среди почётных представителей.

В своём обращении к присутствующим командир Балтийской военно-морской базы указал на то, что День защитника Отечества — это праздник не только военнослужащих, но и представителей всех силовых структур, которые мужественно выполняют свой долг.

Со словами поздравления к военнослужащим и местным жителям выступили также председатель Совета ветеранов Балтийского городского округа и настоятель Кафедрального Свято-Георгиевского морского собора.

В завершении митинга все присутствующие почтили память воинов минутой молчания и возложили венки и цветы к вечному огню.

В этот день в Доме офицеров артисты Драматического театра Балтийского флота (старейшего флотского театра России) выступили с военно-патриотической программой, посвященной героизму наших соотечественников, принимающих участие в специальной военной операции.

Всего в митинге, приуроченном ко Дню защитника Отечества, приняли участие более 200 военнослужащих Балтийского гарнизона.

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