Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.02.2025 (17:30)

В Чеченской Республике военнослужащие ЮВО уничтожили колонну техники условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике, уничтожили колонну техники условного противника в ходе плановых занятий по огневой подготовке.

Огневые задачи мотострелки выполняли по движущимся мишеням, имитирующим передвижение техники условного противника.

Во время выполнения упражнений стрельб военнослужащие использовали противотанковые ракетные комплексы и штатное стрелковое вооружение.

Основной целью занятия было внедрение опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false