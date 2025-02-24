24.02.2025 (17:30)

В Чеченской Республике военнослужащие ЮВО уничтожили колонну техники условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике, уничтожили колонну техники условного противника в ходе плановых занятий по огневой подготовке.

Огневые задачи мотострелки выполняли по движущимся мишеням, имитирующим передвижение техники условного противника.

Во время выполнения упражнений стрельб военнослужащие использовали противотанковые ракетные комплексы и штатное стрелковое вооружение.

Основной целью занятия было внедрение опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице