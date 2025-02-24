24.02.2025 (17:30)
В Чеченской Республике военнослужащие ЮВО уничтожили колонну техники условного противника
Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике, уничтожили колонну техники условного противника в ходе плановых занятий по огневой подготовке.
Огневые задачи мотострелки выполняли по движущимся мишеням, имитирующим передвижение техники условного противника.
Во время выполнения упражнений стрельб военнослужащие использовали противотанковые ракетные комплексы и штатное стрелковое вооружение.
Основной целью занятия было внедрение опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.
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