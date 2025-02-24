24.02.2025 (16:30)

Артиллеристы военной базы ЮВО в Армении обучаются поражать объекты условного противника в высокогорье

Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, в рамках лагерного сбора приступили к уничтожению огневых позиций и бронетехники условного противника в горных условиях.

Артиллеристы ведут огонь по целям, расположенным в труднодоступных ущельях, в оврагах и на противоположных скатах высот, а также укрытых железобетонными сооружениями, прямой и полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и навесной стрельбой при углах возвышения ствола свыше 20 градусов.

Стрельбы артиллерийских расчетов проводятся во взаимодействие с операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые ведут разведку местности и определяют координаты огневых позиций условного противника.

Целью сбора является поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем.

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