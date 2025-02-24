24.02.2025 (04:00)

Командование ЮВО подарили электровелосипеды детям участников СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командование ЮВО подарили электровелосипеды детям участников СВО

Представители командования Южного военного округа (ЮВО) в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского Дня подарили детям участников специальной военной операции (СВО) электровелосипеды.

Мероприятие прошло в рамках акции, проводимой по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Санчика, «Навстречу СВОим».

«По поручению командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Санчика сегодня мы дарим вам эти велосипеды», - рассказал в ходе церемонии вручения подарков заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

В рамках акции офицеры подарили уже более 10 электровелосипедов детям, чьи отцы мужественно и самоотверженно защищали Родину в зоне проведения СВО.

Подобные мероприятия проходят во всех регионах в зоне ответственности ЮВО. Основная цель акции поддержать семьи военнослужащих – участников спецоперации.

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