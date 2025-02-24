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24.02.2025 (04:00)

Командование ЮВО подарили электровелосипеды детям участников СВО

Представители командования Южного военного округа (ЮВО) в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского Дня подарили детям участников специальной военной операции (СВО) электровелосипеды.

Мероприятие прошло в рамках акции, проводимой по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Санчика, «Навстречу СВОим».

«По поручению командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Санчика сегодня мы дарим вам эти велосипеды», - рассказал в ходе церемонии вручения подарков заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

В рамках акции офицеры подарили уже более 10 электровелосипедов детям, чьи отцы мужественно и самоотверженно защищали Родину в зоне проведения СВО.

Подобные мероприятия проходят во всех регионах в зоне ответственности ЮВО. Основная цель акции поддержать семьи военнослужащих – участников спецоперации.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Добро-Информ
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