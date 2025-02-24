24.02.2025 (13:30)

В центре подготовки военнослужащих ЮВО в Ставропольском крае обучают управлению и противодействию БпЛА

В центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае организована подготовка личного состава, заключившего первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, управлению и противодействию беспилотным летательным аппаратам (БпЛА).

Учебно-материальная база включает в себя симуляторы полета на FPV-дроне, множество различных моделей разведывательных и ударных беспилотников, методические пособия, а также ремонтную мастерскую по обслуживанию БпЛА. Здесь обучают как самих операторов, так и личный состав штурмовых подразделений.

Инструкторы в теории и на практике объясняют, как определить вражеские дроны в условиях реальных боевых действий, скрыться от них, а также рассказывают о способах их уничтожения. Операторов обучают пилотированию в дневное и ночное время суток, разведке местности, взаимодействию с другими подразделениями, техникам и методам работы с FPV-дронами.

После тренировок в классе военнослужащие приступают к реальным полетам, работают с системами сброса боеприпасов и осваивают наведение на учебные цели, имитирующие бронетехнику и пехоту условного противника.

Обучение военнослужащих в центре длится от трех недель до месяца. По словам инструкторов, материальная база центра постоянно обновляется с учетом опыта, накопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По завершении курса подготовки личный состав направляется в воинские части для выполнения задач по предназначению.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице