24.02.2025 (12:30)

Праздничный концерт в День защитника Отечества прошел на полигоне Капустин Яр

В Доме офицеров полигона Капустин Яр состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В праздничной программе были представлены вокальные и танцевальные номера коллективов художественной самодеятельности и военного оркестра полигона.

Торжественное собрание и праздничную программу концерта открыл начальник 4-го Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны Российской Федерации. Он поздравил военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за вклад в создание перспективных образцов ракетного вооружения и военной техники.

В честь праздника наиболее отличившиеся военнослужащие и гражданские специалисты получили из рук начальника полигона государственные и ведомственные награды, благодарственные письма и ценные подарки.

В насыщенной концертной программе прозвучало много песен самых разных жанров. Патриотические песни об историческом прошлом России и о ее сегодняшнем дне сменялись современными композициями. Вокальные номера гармонично дополняли хореографические композиции: перед зрителями выступили детские танцевальные коллективы и артисты Дома офицеров. Концертные номера неизменно получали бурные аплодисменты от зрителей.

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