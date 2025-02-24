24.02.2025 (11:30)

Военнослужащие Оренбургского объединения встретились со школьниками на спортивных состязаниях

В центре обеспечения Оренбургского ракетного объединения в День защитника Отечества состоялся спортивный праздник на Кубок Героя Советского Союза, генерал-полковника Ивана Шевцова.

В ходе мероприятия военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, встретились с учащимися старших классов общеобразовательной школы 51 имени Героя Советского Союза генерал-полковника Ивана Шевцова.

Военнослужащие и школьники провели ряд состязаний, направленных на быстроту, ловкость и координацию. По итогам проведения состязаний ракетчики заняли первое место.

Герой Советского Союза, генерал-полковник Иван Андреевич Шевцов, награждения двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, а также многими медалями, орденом Польши и медалью Чехословакии. С 1970-го по 1979 годы стал первым командующим Оренбургского ракетного объединения.

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