24.02.2025 (16:00)

В Приморском крае с военнослужащими Восточного военного округа состоялась тренировка по РХБ защите

С военнослужащими гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, состоялась специальная тренировка по радиационной химической и биологической (РХБ) защите.

При проведении мероприятий по РХБ защите дежурные смены тренировали действия по сигналам оповещения. В это время личный состав соединений и воинских частей выполнял нормативы по применению средств индивидуальной защиты.

Основной целью данной тренировки является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств индивидуальной защиты.

Также, личный состав выполнил задачи по оборудованию постов РХБ разведки и определению степени зараженности воздуха с помощью приборов радиационной разведки.

В ходе занятия оценивалось выполнение как одиночных нормативов по РХБ защите, так и групповых, в составе подразделений.

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