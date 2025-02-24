24.02.2025 (15:00)

В Приморском крае военнослужащие ВВО в составе подразделений совершенствуют тактику действий в бою

В Приморском крае военнослужащие гвардейского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, осваивают тактику действий в различной обстановке.

Личный состав под руководством опытных офицеров обучается тактическим действиям в наступлении – с захватом объектов «противника», в обороне и охранении.

Так, в ходе одной из тренировок, военнослужащие в составе подразделения с получением разведданных о силах «противника», скрытно выдвинулись в район, где оборудовали основные и ложные позиции для ведения огня. Также, было проведено разминирование отдельных участков местности, с организацией охранения, засад и дополнительных огневых точек.

В ходе отработки тактических действий в различных видах боя особое внимание руководителями занятий и инструкторами уделяется вопросам организации взаимодействия, управления огнем, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

Непременным условием розыгрыша тактических эпизодов является применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов и нестандартных решений в управлении подразделениями.

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