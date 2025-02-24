24.02.2025 (14:00)

В Хабаровском крае в центре снайпинга ВВО продолжается курс обучения снайперов

В Хабаровском крае на базе центра снайпинга Восточного военного округа (ВВО) продолжается курс обучения военнослужащих, заключивших первые контракты минобороны России.

Особое внимание при обучении курсантов уделяется разведке целей, определению дальности до них, ведению прицельного огня в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.

На полигоне Князе-Волконский, в ходе практики военнослужащие выполнят боевые стрельбы из снайперских винтовок ВСС «Винторез», СВД.

Также, курсантов обучат навыкам выбора и оборудования позиции, использования различных приборов наблюдения и прицеливания, поражения цели и корректировки огня.

Военнослужащие обучатся оборудованию ложных боевых позиций, скрытному передвижению, правильной маскировке боевых позиций, отработают действия при внезапной встрече с противником.

Отдельное внимание будет уделено действиям снайперов в составе пар в лесном массиве.

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