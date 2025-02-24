24.02.2025 (13:00)

На десяти полигонах Восточного военного округа завершились сборы с гранатометчиками

На десяти полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской обрасти, острове Сахалин, завершились сборы с гранатометчиками. В мероприятиях принимали участие расчеты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Для военнослужащих были проведены занятия по огневой и инженерной подготовке, средствам связи.

Расчеты ручных противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов тренировались в уничтожении бронетехники, орудийных расчетов и групп пехоты условного противника.

Опытные инструкторы обучили военнослужащих скрытно передвигаться на поле боя, выбирать место для стрельбы, правильно поражать цели на различных дальностях.

На завершающем этапе сборов с участниками мероприятий были проведены комплексные контрольные занятия с боевой стрельбой.

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