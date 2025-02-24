24.02.2025 (11:00)

В Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

В Амурской области в Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие представители командования, военнослужащие Белогорского гарнизона, члены их семей и гражданский персонал.

По традиции мероприятие началось с выноса государственного флага Российской Федерации, флага общевойскового объединения.

Временно исполняющий обязанности начальника штаба общевойсковой армии полковник Ринат Аушев вручил ведомственные награды, грамоты и ценные подарки наиболее отличившихся военнослужащих.

В завершении собрания для зрителей творческими коллективами Дома офицеров и города был подготовлен праздничный концерт. На сцене прозвучали как полюбившиеся всем песни, так и совершенно новые произведения, прославляющие нашу армию.

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