24.02.2025 (11:00)
В Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества
В Амурской области в Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие представители командования, военнослужащие Белогорского гарнизона, члены их семей и гражданский персонал.
По традиции мероприятие началось с выноса государственного флага Российской Федерации, флага общевойскового объединения.
Временно исполняющий обязанности начальника штаба общевойсковой армии полковник Ринат Аушев вручил ведомственные награды, грамоты и ценные подарки наиболее отличившихся военнослужащих.
В завершении собрания для зрителей творческими коллективами Дома офицеров и города был подготовлен праздничный концерт. На сцене прозвучали как полюбившиеся всем песни, так и совершенно новые произведения, прославляющие нашу армию.