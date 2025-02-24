Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.02.2025 (10:30)

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО осваивают навыки захвата опорных пунктов условного противника

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), осваивают навыки захвата опорных пунктов условного противника.

В ходе занятий на полигоне Троицкий военнослужащие осваивают передвижение боевых групп лесистой местности, а также перемещение и ведение боя в окопах условного противника. Обучение идет под руководством опытных инструкторов - участников боевых действий.

Для ведения огня и укрытия личного состава при ведении учебного боя бойцы используют деревья, траншеи, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false