24.02.2025 (10:30)
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО осваивают навыки захвата опорных пунктов условного противника
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), осваивают навыки захвата опорных пунктов условного противника.
В ходе занятий на полигоне Троицкий военнослужащие осваивают передвижение боевых групп лесистой местности, а также перемещение и ведение боя в окопах условного противника. Обучение идет под руководством опытных инструкторов - участников боевых действий.
Для ведения огня и укрытия личного состава при ведении учебного боя бойцы используют деревья, траншеи, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия.
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