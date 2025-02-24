24.02.2025 (10:30)

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО осваивают навыки захвата опорных пунктов условного противника

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), осваивают навыки захвата опорных пунктов условного противника.

В ходе занятий на полигоне Троицкий военнослужащие осваивают передвижение боевых групп лесистой местности, а также перемещение и ведение боя в окопах условного противника. Обучение идет под руководством опытных инструкторов - участников боевых действий.

Для ведения огня и укрытия личного состава при ведении учебного боя бойцы используют деревья, траншеи, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия.

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