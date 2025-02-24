24.02.2025 (09:30)

У побережья Индонезии состоялся финальный этап международного военно-морского учения «Комодо-2025» с участием кораблей ВМФ России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player У побережья Индонезии состоялся финальный этап международного военно-морского учения «Комодо-2025» с участием кораблей ВМФ России

У побережья острова Бали Республики Индонезия состоялся финальный этап многостороннего международного военно-морского учения «Комодо-2025». В нём приняли участие более 20 боевых кораблей от различных государств. Военно-Морской Флот России представляли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота (ТОФ).

В ходе практического эпизода учения экипажи кораблей отработали задачи по спасению на море. Корабли многонационального отряда в составе тактических групп осуществили поиск терпящего бедствие гражданского судна с проведением спасательной операции на воде.

Поиск осуществлялся в заданных районах с использованием палубных вертолётов. От российской стороны также был задействован палубный вертолёт Ка-27ПС.

После отработки всех задач практической части учения экипажи кораблей приняли участие в церемонии прощания, в ходе которой корабли прошли встречными курсами.

В настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач по плану дальнего похода.

Международное учение «Комодо-2025» стартовало 16 февраля. За неделю экипажи кораблей приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях, симпозиуме по безопасности и многонациональном параде. Всего в организованном ВМС Индонезии учении участвовало свыше 20 боевых кораблей и наблюдателей из более чем 30 стран.

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