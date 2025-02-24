24.02.2025 (09:00)

В Ярославском Высшем военном училище ПВО состоялось открытие бюста Маршала Советского Союза Л.А.Говорова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ярославском Высшем военном училище ПВО состоялось открытие бюста Маршала Советского Союза Л.А.Говорова

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны в торжественной обстановке открыт бюст Героя СССР Маршала Леонида Александровича Говорова – главнокомандующего Войсками ПВО СССР. Также распоряжением Правительства Российской Федерации училищу присвоено почетное наименование «имени Маршала Советского Союза Л.А.Говорова».

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие командование ЯВВУ ПВО, курсанты училища, представители администрации города, внуки Маршала, ветераны Великой Отечественной войны и юнармейцы началось с построения на плацу. Гости мероприятия выступили с приветственным словом и почтили память тех, кто героически погиб, защищая Родину. После чего почетные гости и военнослужащие ЯВВУ ПВО в клубе возложили цветы к бюсту Маршала.

В настоящее время Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны осуществляет подготовку специалистов противовоздушной обороны по эксплуатации зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и комплексов радиотехнических войск, систем автоматического управления оперативно-тактического уровня частями и подразделениями противовоздушной обороны.

Справочно:

Л.А. Говоров с июля 1948 г. командующий Войсками ПВО страны и главный инспектор Вооруженных Сил. С марта 1950 г. командующий Войсками ПВО страны, заместитель военного министра СССР, с мая 1954-го по апрель 1955 г. главнокомандующий Войсками ПВО страны — заместитель Министра обороны СССР. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

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