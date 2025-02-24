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24.02.2025 (08:30)

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ в районе Дзержинска

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Дзержинска на Александро-Калиновском направлении.

Получив разведданные о сосредоточении живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами по целям, находящимся в частном секторе.

«Была получена цель, на подступах к Дзержинску была выявлена пехота противника, выехали, отработали точно, нанесли огневое поражение», - рассказал командир реактивной батареи, старший лейтенант Евгений Неделько.

Контроль уничтожения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения украинских националистов осуществлял расчёт беспилотного летательного аппарата разведывательного подразделения.

Высокий профессионализм и слаженность действий расчета РСЗО «Град» группировки войск «Центр» позволили нанести существенный урон противнику и поддержать продвижение наших войск. Накрывая огнем позиции подразделений ВСУ, артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают штурмовые группы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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