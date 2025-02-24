24.02.2025 (08:30)

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ в районе Дзержинска



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы ВСУ в районе Дзержинска

Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанёс артиллерийский удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Дзержинска на Александро-Калиновском направлении.

Получив разведданные о сосредоточении живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами по целям, находящимся в частном секторе.

«Была получена цель, на подступах к Дзержинску была выявлена пехота противника, выехали, отработали точно, нанесли огневое поражение», - рассказал командир реактивной батареи, старший лейтенант Евгений Неделько.

Контроль уничтожения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения украинских националистов осуществлял расчёт беспилотного летательного аппарата разведывательного подразделения.

Высокий профессионализм и слаженность действий расчета РСЗО «Град» группировки войск «Центр» позволили нанести существенный урон противнику и поддержать продвижение наших войск. Накрывая огнем позиции подразделений ВСУ, артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают штурмовые группы.

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