24.02.2025 (08:00)

В Луганске военнослужащие группировки войск «Центр» поздравили со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Луганске военнослужащие группировки войск «Центр» поздравили со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны

В Луганске коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск «Центр» поздравил ветерана Великой Отечественной войны Баскакова Александра Борисовича со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества.

По желанию самого ветерана, артисты исполнили любимые для него музыкальные композиции, а именно «Валенки» и «Катюша». Музыкальное сопровождение было исполнено на аккордеоне.

Помимо небольшого музыкального концерта, ветерану передали поздравления от Заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала армии Виктора Горемыкина и командования группировки войск «Центр», а также вручили открытки от детей, продовольственный набор, содержащий продукты и вещи первой необходимости.

«Кавказ освобождал, Краснодар. А потом – Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Прошел по всей Европе. После войны вернулся с фронта и служил еще пять лет», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны, Александр Борисович Баскаков.

Закончив беседу, военнослужащие пообещали Александру Борисовичу в День Победы снова приехать с расширенной музыкальной программой, в которую будут включены его любимые песни.

Справочно:

Баскаков Александр Борисович родился в 1925 году в Ставрополье, в селе Казьминское. На фронт Александр Баскаков отправился в 1942 году, на тот момент ему только исполнилось семнадцать лет, поэтому пришлось в документы приписать себе год. Александра определили в 95-й погранполк, в составе которого он принял участие в освобождении Краснодара от фашистских захватчиков. Особенно запомнился ему ожесточенный бой за станицу Елизаветинскую, где он потерял своего старшего брата Ивана, геройски погибшего в бою. Это стало для Александра Борисовича дополнительным стимулом в борьбе с фашистами. Он стремился отомстить за брата и покончить с захватчиками как можно скорее.

После освобождения Краснодара полк Александра Баскакова был переброшен на Украину, где он принимал участие в освобождении многих городов. В ходе боевых действий ветеран также освобождал Вену, которая запомнилась ему как один из красивейших городов со множеством старинных памятников, которые, благодаря быстрым и самоотверженным действиям советских войск, удалось сохранить от разрушения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице