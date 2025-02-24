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24.02.2025 (07:30)

Танкисты группировки войск Восток выжигают опорники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск Восток поддерживают огнём штурмовые группы мотострелковых подразделений, выжигая опорные пункты украинских националистов на Южно-Донецком направлении.

Получив от разведчиков координаты огневых точек противника, военнослужащие прибыли на огневые позиции, оперативно навели боевую машину на цель и поразили опорный пункт противника сосредоточенным огнём, применив осколочно-фугасные снаряды.

Также, танкисты точным выстрелом уничтожили группу усиления противника, которая пыталась подойти на помощь.  Стрельба велась прямой наводкой с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), ведущих непрерывную воздушную разведку в районе нахождения цели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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