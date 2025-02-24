24.02.2025 (07:00)

Штурмовые подразделения отдельного батальона спецназа продолжают занимать опорные пункты ВСУ на дзержинском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения отдельного батальона спецназа продолжают занимать опорные пункты ВСУ на дзержинском направлении СВО

Подразделения батальона специального назначения 51 общевойсковой армии продолжают непрерывную работу по вытеснению украинских националистов с занимаемых ими позиций на дзержинском направлении специальной военной операции.

Спецназ, выдвинувшийся к лесополосе на мототехнике, метр за метром зачищает позиции украинских националистов. В состав штурмовых групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, способные выйти победителями из огневого контакта с численно превосходящим их противником.

В ходе выполнения боевой задачи все действия группы отточены. Российские дроны-разведчики сопровождают бойцов спецназа по всему маршруту. Это помогает координировать действия и заранее выявлять вражеские огневые точки.

«Здесь чем быстрее ты меняешь укрепление, тем лучше. Заходим - дома все целые. Зашел в один дом, там пересидел определенное время, перешел в другой дом – этот дом уже разбирают. То есть если ты быстро не двигаешься, тебя быстро подловят. Где-то противник замечает группу более двух человек, три-четыре человека. Все это уже приоритетная цель, по которой начинают работать и миномет, и артиллерия, и сбросы, и ФПВ-шки. То есть давили максимально чем только могли. Но все равно это не помогло, потому что у нас есть чем противодействовать. Все высокомотивированы и настроены на победу» - рассказал о боевых действиях на дзержинском направлении СВО командир группы специального назначения с позывным Сыч.

В результате очередного штурма, проведенного военнослужащими отдельного батальона специального назначения 51 гвардейской общевойсковой армии, вражеский опорный пункт в лесополосе был успешно взят, а украинские националисты потеряли до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.

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