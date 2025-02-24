24.02.2025 (07:00)
Штурмовые подразделения отдельного батальона спецназа продолжают занимать опорные пункты ВСУ на дзержинском направлении СВО
Подразделения батальона специального назначения 51 общевойсковой армии продолжают непрерывную работу по вытеснению украинских националистов с занимаемых ими позиций на дзержинском направлении специальной военной операции.
Спецназ, выдвинувшийся к лесополосе на мототехнике, метр за метром зачищает позиции украинских националистов. В состав штурмовых групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, способные выйти победителями из огневого контакта с численно превосходящим их противником.
В ходе выполнения боевой задачи все действия группы отточены. Российские дроны-разведчики сопровождают бойцов спецназа по всему маршруту. Это помогает координировать действия и заранее выявлять вражеские огневые точки.
«Здесь чем быстрее ты меняешь укрепление, тем лучше. Заходим - дома все целые. Зашел в один дом, там пересидел определенное время, перешел в другой дом – этот дом уже разбирают. То есть если ты быстро не двигаешься, тебя быстро подловят. Где-то противник замечает группу более двух человек, три-четыре человека. Все это уже приоритетная цель, по которой начинают работать и миномет, и артиллерия, и сбросы, и ФПВ-шки. То есть давили максимально чем только могли. Но все равно это не помогло, потому что у нас есть чем противодействовать. Все высокомотивированы и настроены на победу» - рассказал о боевых действиях на дзержинском направлении СВО командир группы специального назначения с позывным Сыч.
В результате очередного штурма, проведенного военнослужащими отдельного батальона специального назначения 51 гвардейской общевойсковой армии, вражеский опорный пункт в лесополосе был успешно взят, а украинские националисты потеряли до 15 военнослужащих убитыми и ранеными.