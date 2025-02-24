24.02.2025 (06:30)

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Тульских десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Тульских десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области.

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований.

Подразделения беспилотной авиации (БпЛА) Тульских десантников постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая, при этом, боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.

Получив координаты группы пехоты ВСУ пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчет РСЗО «Град» артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели.

После выполнения боевой задачи, расчеты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.

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