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24.02.2025 (06:00)

Специалисты ремонтной роты Каспийской флотилии в полевых условиях восстанавливают и модернизируют технику и вооружение в приграничном районе Курской области

Военнослужащие ремонтной роты 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии с первых дней СВО осуществляет ремонтное обеспечение подразделений полка.

Возможности ремроты распространяются на ремонт как колёсной, гусеничной техники, а также вооружения и стрелкового оружия.

Для поддержания высокой боеспособности полка и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, ремонтируется в первую очередь вооружение и техника, которое необходимо для выполнения боевых задач подразделениями.

Умелыми руками морпехов ремонтного подразделения проводятся работы по ремонту узлов и агрегатов, наваривается дополнительное навесное оборудование против воздействия FPV-дронов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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