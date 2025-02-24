24.02.2025 (05:30)

Экипажи Т-72Б3М группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи Т-72Б3М группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Запад», проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, продолжают наносить удары по военным объектам, бронированной технике и живой силе ВСУ. Также под удар попадают тыловые позиции боевиков, срывая их действия.

В этот раз на одном из направлений СВО в ЛНР в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопление живой силы противника.

Получив координаты целей экипаж танка Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» незамедлительно выдвинулся на огневую позицию. После наведения танка на цель, военнослужащие выполнили стрельбу 125 мм снарядами по целям на дистанции более 5 километров.

Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БпЛА, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.

После уничтожения всех целей танкисты выполнили противоогневой маневр и ушли от ответного огня противника, оперативно сменив огневую позицию.

В ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.

Благодаря мужественным действиям танкистов, подразделения ежедневно продвигаются метр за метром, что позволяет зачищать и занимать опорные пункты ВСУ.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей – укрепления, боевая техника противника, в т.ч. иностранного производства.

Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту.

Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалёку.

Куда бы ни решил двигаться противник, разведчики узнают об этом одними из первых и передают координаты командованию.

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