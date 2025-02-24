24.02.2025 (05:00)
Экипаж Ка-52м нанес удар по живой силе и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.
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