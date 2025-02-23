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23.02.2025 (17:30)

Военнослужащие 4 гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны были награждены государственными и региональными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач

В зоне специальной военной операции, военнослужащим приказом президента Российской Федерации, были вручены государственные награды: медаль Суворова, медаль Жукова.

Командующий 4 гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенант Владимир Куценко поздравил военнослужащих с получением высоких наград, а также с днем защитника отечества и пожелал дальнейшего роста в профессиональной деятельности.

Так же временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично поздравил военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения специальной военной операции. Они были награждены региональными наградами и почетными грамотами за вклад в развитие и защиту страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Космические войска , Награждения
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