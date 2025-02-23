23.02.2025 (17:30)

Военнослужащие 4 гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны были награждены государственными и региональными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 4 гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны были награждены государственными и региональными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач

В зоне специальной военной операции, военнослужащим приказом президента Российской Федерации, были вручены государственные награды: медаль Суворова, медаль Жукова.

Командующий 4 гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенант Владимир Куценко поздравил военнослужащих с получением высоких наград, а также с днем защитника отечества и пожелал дальнейшего роста в профессиональной деятельности.

Так же временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично поздравил военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения специальных задач в зоне проведения специальной военной операции. Они были награждены региональными наградами и почетными грамотами за вклад в развитие и защиту страны.

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