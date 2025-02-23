23.02.2025 (16:45)

ВКА А. Ф. Можайского провела ряд торжественных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества

В преддверии праздника курсанты военного вуза удостоились чести принять участие в торжественном приёме Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, который состоялся в ротонде Мариинского дворца. Наряду с космическими инженерами были приглашены депутаты Законодательного Собрания СПб, бойцы специальной военной операции, сотрудники правоохранительных органов, руководители и курсанты военных учебных заведений, ветераны вооружённых сил России. Собравшихся приветствовал вице-спикер петербургского парламента Николай Бондаренко.

В честь Дня защитника Отечества в Николаевском зале военного вуза состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград курсантам и офицерам. Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук передал поздравления с праздником от главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Виктора Афзалова и командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко: «Защитник Отечества – это не просто звание, это осознанный выбор, это долг, честь и вера в свои силы. Сегодня мы поздравляем тех, кто стоит на страже мира и безопасности нашей страны. Государственные и ведомственные награды – символ признания заслуг и отваги. Здесь и сейчас растёт достойная смена, готовая принять эстафету мужества и профессионализма».

Начальник военного вуза вручил Медаль «Жукова», Медали «За воинскую доблесть» 2 степени, Медаль «За укрепление боевого содружества», Медали «За службу в Воздушно-космических силах», Медали «За участие в специальной военной операции». К можайцам обратился Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», почётный профессор Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Вячеслав Макаров: «Искренне рад находиться в стенах родной и любимой академии - нашей Альма-матер. Здесь такая концентрация ума, военной мысли, высочайших научных достижений! Сегодня очень многое зависит от вашей подготовки, от вашего стремления и научно-технических разработок. Верю в наш профессорско-преподавательский состав, что с учётом опыта специальной военной операции и с вашей помощью мы привнесём многое в разработку новых видов вооружения, в разработку их тактики применения. За этим стоят жизни бойцов и успех выполнения боевых задач. Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, искренне произношу эти слова благодарности, дорогие мои однополчане, горжусь, что в этих сложных условиях вы блестяще выполняете задачи по предназначению. Россия всегда была, есть и будет страной - победительницей!». Вместе с Депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мариной Макаровой Вячеслав Макаров вручил курсантам, офицерам и гражданскому персоналу военного вуза ценные подарки. После церемонии награждения генерал-майор Анатолий Нестечук обратился к почётным гостям и всем участникам торжества: «Сегодня, в этот знаменательный день, мы обращаемся к славным страницам нашей истории, к бессмертным подвигам предков, которые сформировали фундамент военного дела и систему воспитания будущих офицеров. Стены нашего великого учебного заведения создавались с целью воплощения в жизнь военной инженерной мысли и создания самого современного вида вооружения. Академия с первых дней специальной военной операции вместе со всеми находится на передовой. Курсантские конструкторские бюро не только генерируют идеи, но и реализовывают свои проекты, которые повышают эффективность применения сил и средств на фронте. Нами изучен каждый подвиг героев современности, мы укрепляем дух, воспитываем чувство долга и ответственности перед Родиной на примерах проявления мужества, стойкости и беззаветной преданности Отечеству. Можайка не подведёт. Победа будет за нами!». После торжественного собрания в культурно-досуговом центре «Планета» состоялся праздничный концерт. Для гостей праздника выступили творческие коллективы под руководством Татьяны Тиуновой. Музыкальное сопровождение торжества осуществлял оркестр академии под руководством военного дирижёра майора Глеба Семёнова.

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