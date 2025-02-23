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23.02.2025 (16:45)

ВКА А. Ф. Можайского провела ряд торжественных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества

В преддверии праздника курсанты военного вуза удостоились чести принять участие в торжественном приёме Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, который состоялся в ротонде Мариинского дворца. Наряду с космическими инженерами были приглашены депутаты Законодательного Собрания СПб, бойцы специальной военной операции, сотрудники правоохранительных органов, руководители и курсанты военных учебных заведений, ветераны вооружённых сил России. Собравшихся приветствовал вице-спикер петербургского парламента Николай Бондаренко.

В честь Дня защитника Отечества в Николаевском зале военного вуза состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград курсантам и офицерам. Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук передал поздравления с праздником от главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Виктора Афзалова и командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко: «Защитник Отечества – это не просто звание, это осознанный выбор, это долг, честь и вера в свои силы. Сегодня мы поздравляем тех, кто стоит на страже мира и безопасности нашей страны. Государственные и ведомственные награды – символ признания заслуг и отваги. Здесь и сейчас растёт достойная смена, готовая принять эстафету мужества и профессионализма».

Начальник военного вуза вручил Медаль «Жукова», Медали «За воинскую доблесть» 2 степени, Медаль «За укрепление боевого содружества», Медали «За службу в Воздушно-космических силах», Медали «За участие в специальной военной операции».

К можайцам обратился Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», почётный профессор Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Вячеслав Макаров: «Искренне рад находиться в стенах родной и любимой академии - нашей Альма-матер. Здесь такая концентрация ума, военной мысли, высочайших научных достижений! Сегодня очень многое зависит от вашей подготовки, от вашего стремления и научно-технических разработок. Верю в наш профессорско-преподавательский состав, что с учётом опыта специальной военной операции и с вашей помощью мы привнесём многое в разработку новых видов вооружения, в разработку их тактики применения. За этим стоят жизни бойцов и успех выполнения боевых задач. Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, искренне произношу эти слова благодарности, дорогие мои однополчане, горжусь, что в этих сложных условиях вы блестяще выполняете задачи по предназначению. Россия всегда была, есть и будет страной - победительницей!».

Вместе с Депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мариной Макаровой Вячеслав Макаров вручил курсантам, офицерам и гражданскому персоналу военного вуза ценные подарки.

После церемонии награждения генерал-майор Анатолий Нестечук обратился к почётным гостям и всем участникам торжества: «Сегодня, в этот знаменательный день, мы обращаемся к славным страницам нашей истории, к бессмертным подвигам предков, которые сформировали фундамент военного дела и систему воспитания будущих офицеров. Стены нашего великого учебного заведения создавались с целью воплощения в жизнь военной инженерной мысли и создания самого современного вида вооружения. Академия с первых дней специальной военной операции вместе со всеми находится на передовой. Курсантские конструкторские бюро не только генерируют идеи, но и реализовывают свои проекты, которые повышают эффективность применения сил и средств на фронте. Нами изучен каждый подвиг героев современности, мы укрепляем дух, воспитываем чувство долга и ответственности перед Родиной на примерах проявления мужества, стойкости и беззаветной преданности Отечеству. Можайка не подведёт. Победа будет за нами!».

После торжественного собрания в культурно-досуговом центре «Планета» состоялся праздничный концерт. Для гостей праздника выступили творческие коллективы под руководством Татьяны Тиуновой. Музыкальное сопровождение торжества осуществлял оркестр академии под руководством военного дирижёра майора Глеба Семёнова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Космические войска , Праздники
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