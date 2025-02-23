23.02.2025 (16:30)

В Кронштадте состоялся митинг ко Дню защитника Отечества с участием личного состава Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота

В парке «Патриот» города Кронштадта прошел торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества. В нем приняли участие командование и личный состав Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, ветераны, жители города и руководители Правительства и администрации г. Кронштадт.

В День защитника Отечества митинг возложения венков и цветов состоялся в городе Кронштадт при участии личного состава и командования Ленинградской военно-морской базы. В нем приняли участие командование, военнослужащие соединений и частей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, ветераны-фронтовики, труженики тыла, представители администрации Кронштадта, общественных организаций, юнармейцы, школьники и горожане.

Знаменная группа торжественно внесла флаг Российской Федерации, после чего на площадь парка была внесена большая Георгиевская лента, и всеми присутствующими возложены цветы к монументу «Белых журавлей», как дань почести погибшим в зоне проведения специальной военной операции героям Кронштадта. Возложив цветы к монументу в парке «Патриот» в Кронштадте, участники митинга почтили погибших минутой молчания.

Всего в митинге, приуроченном ко Дню защитника Отечества, приняли участие более 200 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы.

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