23.02.2025 (16:15)

В НВВКУ состоялась торжественная церемония открытия бюста Герою РФ отдельной роты СпН ЦВО Алексея Бойко

В Новосибирском высшем военном командном училище в торжественной обстановке открыт бюст Героя Российской Федерации командира отдельной роты специального назначения Центрального военного округа майора Алексея Бойко.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Бойко Алексею Леонидовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители командования училища, военнослужащие учебного центра, курсанты, представители областной, городской администрации и другие почетные гости, состоялось на мемориале «Выпускникам училища – Героям Отечества». Посте церемонии открытия бюста военнослужащие училища и гости мероприятия минутой молчания почтили память тех, кто героически погиб, защищая Родину. После чего почетные гости и курсанты роты почетного караула возложили цветы к бюстам Героев и Вечному огню.

За историю своего существования училище выпустило более 20 тысяч офицеров. 65 выпускников училища удостоены высокого звания Героев Советского Союза и России.

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