23.02.2025 (15:45)

Военнослужащий военной полиции ЦВО провёл уроки мужества для молодёжи Ижевска

Военнослужащий военной полиции Центрального военного округа (ЦВО), участник специальной военной операции, военнослужащий военной комендатуры старший лейтенант Курбан Умаров провёл уроки мужества для молодёжи Ижевска. Мероприятия прошли в образовательных учреждениях города.

Военнослужащий рассказал об участии в специальной военной операции, о мужестве и героизме российских военнослужащих при выполнении боевых задач. Он подчеркнул важность знать и чтить историю Отечества, быть достойным гражданином своего государства.

Уроки мужества вызвали живой интерес у молодёжи. Школьники и студенты задавали вопросы о службе в армии, о том, как стать настоящим защитником Отечества, и о ценностях, которые помогают преодолевать трудности. Старший лейтенант Курбан Умаров подчеркнул, что каждый молодой человек должен воспитывать в себе силу духа, ответственность и готовность встать на защиту своей страны.

Проведение таких мероприятий является важной частью работы по патриотическому воспитанию молодёжи. Командование военной комендатуры Ижевска продолжает активно поддерживать инициативы, направленные на укрепление связи между поколениями и формирование у молодых граждан чувства гордости за свою страну и её героев.

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