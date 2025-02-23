23.02.2025 (15:30)

Военнослужащие военной полиции ЦВО провели акцию «День открытых дверей» в Алтайском крае

Военнослужащие военной комендатуры города Алейск Алтайский край провели патриотическую акцию «День открытых дверей» для учащихся средней общеобразовательной школы №4.

Для юных гостей была организована экскурсия по территории комендатуры. Школьники смогли ознакомиться с условиями службы и быта военнослужащих, посетили места отдыха личного состава, учебный класс. Особое внимание было уделено соблюдению мер безопасности и разъяснению задач, выполняемых военной полицией.

Наибольший интерес у ребят вызвали стенды с образцами стрелкового оружия и специальных средств, используемых военной полицией. Под руководством опытных инструкторов школьники смогли не только рассмотреть, но и подержать в руках оружие, примерить экипировку военнослужащих, а также посидеть в кабине служебных машин.

Акция «День открытых дверей» прошла в дружественной и познавательной атмосфере. Школьники и педагоги выразили благодарность организаторам за интересную и насыщенную программу, а также за возможность прикоснуться к будням военной службы.

Военная полиция ЦВО продолжает активно взаимодействовать с образовательными учреждениями региона, проводя мероприятия, направленные на воспитание у молодёжи уважения к профессии защитника Отечества.

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