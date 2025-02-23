23.02.2025 (15:15)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Кызыла в День защитника Отечества

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели урок мужества для учащихся МБОУ Гимназии № 5 города Кызыл. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества – одному из дней воинской славы России, было организовано для учеников класса МЧС и воспитанников юнармейского движения.

В ходе урока мужества военнослужащие рассказали школьникам о героических традициях российской армии, подвигах защитников Отечества и важности службы в Вооружённых Силах. Особое внимание было уделено роли военной полиции в обеспечении правопорядка и безопасности в воинских частях, а также в ходе выполнения специальных задач.

Для учащихся было проведено ознакомительное занятие, в рамках которого продемонстрированы специальные средства, экипировка и штатное вооружение военной полиции. Школьники смогли не только увидеть, но и примерить элементы снаряжения, что вызвало живой интерес и множество вопросов.

«Подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодёжи, формированию уважения к военной службе и укреплению связи между поколениями», – отметил один из проводивших занятие военнослужащих сержант Никита Васильев.

Командование военной комендатуры Кызыла продолжает активно взаимодействовать с образовательными учреждениями, проводя мероприятия, направленные на укрепление патриотизма и сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения.

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