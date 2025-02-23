23.02.2025 (17:15)

Военные полицейские ЦВО провели патриотическое мероприятие для школьников Екатеринбурга

Военнослужащие военной комендатуры города Екатеринбурга провели патриотическое мероприятие для школьников. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в школе №181.

В ходе мероприятия военные полицейские поделились своим жизненным путём, в том числе рассказали об участие в специальной военной операции (СВО). Особое внимание военнослужащие сделали на необходимости быть целеустремлёнными и настойчивыми в достижении своих целей. Учащиеся узнали об особенностях службы военных полицейских, какие цели и задачи личный состав военной комендатуры выполняет не только в тылу, но и при исполнения воинского долга в зоне СВО.

В завершение мероприятия ребята смогли задать вопросы, что способствовало более глубокому пониманию темы и позволило им лучше осознать ценность мужества и ответственности в жизни.

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