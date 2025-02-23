23.02.2025 (19:45)

Военнослужащие ЦВО провели для юнармейцев военно-спортивную игру «Зарница» в Зауралье

Военнослужащие военной комендатуры города Щучье и гвардейского реактивного артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) в День защитника Отечества провели для участников юнармейского движения военно-спортивную игру «Зарница».

Целью игры стало развитие у подрастающего поколения навыков командной работы, физической выносливости, а также знакомство с основами военного дела. В ходе «Зарницы» юнармейцы под руководством опытных наставников из числа военнослужащих выполнили нормативы по тактической, огневой и строевой подготовкам. Кроме того, юнармейцы преодолели военизированную полосу препятствий. Особое внимание было уделено воспитанию у юнармейцев чувства товарищества, взаимовыручки и ответственности. Каждый участник игры смог проявить свои лидерские качества и умение работать в команде.

Военнослужащие ЦВО отметили высокий уровень подготовки и энтузиазм юнармейцев, а также поздравили будущих защитников Отечества с праздником. Победители и призёры были награждены грамотами, памятными подарками и медалями.

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