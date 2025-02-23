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23.02.2025 (19:30)

Военные полицейские ЦВО в День защитника Отечества встретились с кадетами в Перми

Военнослужащие военной комендатуры Перми в День защитника Отечества встретились с воспитанниками кадетской школы.  Мероприятие прошло на базе школьного музея.

Военные полицейские рассказали ребятам историю создания подразделения, о военнослужащих, которые отличились при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Кроме того, кадетам была представлена возможность посидеть в кабине служебного автомобиля, примерить на себя элементы бронезащиты военнослужащих и тем самым ощутить себя в роли военного полицейского

На протяжении всего мероприятия учащиеся школы активно задавали вопросы, в том числе почему военные полицейские решили связать свою жизнь со службой Родине, какие требования к кандидатам, желающим проходить военную службу в органах военной полиции. В завершении мероприятия кадеты поблагодарили военнослужащих за уделённое время, а также поздравили их с праздником и организовали небольшую экскурсию по школьному музею.  

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная полиция , Военно-патриотическое воспитание
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