23.02.2025 (19:15)

Военные полицейские ЦВО провели урок мужества для школьников Йошкар-Олы

Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) провели урок мужества для учащихся подшефной школы в городе Йошкар-Ола. Мероприятие прошло в рамках военно-патриотического воспитания молодёжи и было приурочено к Дню защитника Отечества.

Военнослужащие рассказали школьникам о героических подвигах защитников Отечества, о важности сохранения исторической памяти и роли военной полиции в обеспечении правопорядка и безопасности в Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ). Особое внимание было уделено примерам мужества и самоотверженности, проявленным военнослужащими в ходе специальной военной операции (СВО).

В ходе урока мужества учащимся были продемонстрированы образцы современного вооружения и экипировки, а также проведены мастер-классы по основам военной подготовки. Школьники смогли задать вопросы военнослужащим, узнать о буднях военных полицейских и требованиях, предъявляемых к представителям военной полиции.

«Проведение таких мероприятий способствует формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к истории нашей страны и её героям. Мы стремимся воспитать молодёжь в духе преданности Отечеству и готовности к его защите», — отметил представитель военной полиции ЦВО.

Администрация школы выразила благодарность военнослужащим за познавательный и вдохновляющий урок, подчеркнув важность подобных встреч для воспитания подрастающего поколения.

Командование военной полиции ЦВО продолжает активно участвовать в военно-патриотической работе с молодёжью, укрепляя связь между поколениями и сохраняя традиции доблести и чести российского воинства.

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