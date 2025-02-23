23.02.2025 (18:45)

Юнармейцы приняли участие в конкурсе «Смотр строя и песни» в Екатеринбурге

Участники юнармейского движения приняли участие в школьном этапе всероссийского конкурса «Смотр строя и песни» в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в школе 84 и было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Участие в соревновании приняли около 100 школьников. Юнармейцы продемонстрировали свою дисциплинированность, навыки строевой подготовки и знание строевых песен. По результатам конкурса победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками. Кроме того, из наиболее подготовленных школьников была сформирована команда, которая представит учебное заведение на областном этапе всероссийского «Смотр строя и песни» накануне Дня Победы.

Основная цель мероприятия – это патриотическое воспитание молодёжи, формирование в молодом поколении активной гражданской позиции, уважительного отношения к Родине, её культуре и традициям.

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