23.02.2025 (18:30)

Ростовскому военно-клиническому госпиталю МО РФ и двум соединениям ЮВО были вручены государственные награды

В Ростовской области на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военно-клиническому госпиталю Министерства обороны Российской Федерации и двум соединениям Южного военного округа (ЮВО).

Ростовскому военно-клиническому госпиталю МО РФ был вручен орден Александра Невского, а соединению специального назначения и радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО – ордена Жукова.

Торжественную церемонию крепления орденов Российской Федерации к боевым знаменам провел заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Вместе с орденами командирам были переданы удостоверения к наградам.

Также, в ходе церемонии Владимир Анатольевич наградил наиболее отличившихся военнослужащих соединений и военных врачей государственными и ведомственными медалями.

Государственные награды вручаются воинским частям Вооруженных Сил Российской Федерации за выдающиеся заслуги в боях по защите Отечества, в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и в контртеррористических операциях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице