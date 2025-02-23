23.02.2025 (18:15)

В штабе МВО прошел концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

В штабе Московского военного округа прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Торжественное мероприятие началось с поздравления ВрИО командующего войсками МВО генерал-лейтенанта Игоря Серицкого к присутствующим военнослужащим и членам их семей.

После чего, Игорь Серицкий вручил государственные награды и очередные воинские звания отличившимся военнослужащим в ходе специальной военной операции, и поблагодарил их за образцовое выполнение воинского долга.

Кроме того, представителями Правительства города Москвы, государственных и общественных организаций были вручены ценные подарки.

В завершение перед военнослужащими и членами их семей выступили творческие коллективы Московского военного округа с концертом.

Московский военный округ дислоцирован на территории двух федеральных округов и 19 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят общевойсковая и танковая армия, соединения специального назначения, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты. Штаб расположен в Москве.

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